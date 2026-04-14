Profesionales de la salud en alerta gremial por los pagos de IOMA

La Agremiación Medica Platense informó que se encuentra en estado de “alerta médico gremial”, y analiza los pasos a seguir con la obra social IOMA porque aún no se completó el pago de las prestaciones correspondientes a febrero pasado.

“Se debate con urgencia los pasos a seguir en relación al IOMA porque a la fecha, el Instituto no ha abonado el total de las prestaciones correspondientes al mes de febrero, debiendo completar cerca de $ 1.300.000.000”, informaron en un comunicado de la entidad.

Afirman en la entidad gremial de los médicos que integran más de 6.000 profesionales de la salud, que el pago se ha reclamado de múltiples maneras y en reiteradas oportunidades al Instituto “sin obtener respuestas hasta el momento”.

También indicaron que esta situación es de “suma preocupación considerando que esos honorarios corresponden al trabajo de profesionales y son el sustento de sus familias”.

Agregaron que esto “no hace más que exponer la crisis por la que transita actualmente el sistema de salud, situación que viene siendo advertida desde la AMP desde hace tiempo”.

Según pudo saber este diario, en la AMP hay cierto fastidio por la modalidad de IOMA de pagar los honorarios a mediados de mes desde principios de este año y si se suma la falta de cumplimiento del pago total de lo adeudado no se descartan posibles medidas de protesta. (Diario El Día)