La inflación superó el 3% en marzo por primera vez en un año

La inflación de marzo superó el umbral clave del 3% por primera vez en un año, al alcanzar el 3,4% y ya acumula diez meses consecutivos, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El principal impulso llegó de las tarifas y la educación, en el mes de la vuelta a clases; aunque también fue clave el salto del precio del barril del petróleo que impactó directo en el combustibles, producto de la guerra en Medio Oriente.

El índice de precios al consumidor (IPC) acumula un alza de 9,4% en el primer trimestre del año, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,6%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados lideraron los avances con un salto de 5,1% (desde 4,3% de febrero), por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación; seguidos por eI IPC núcleo, un dato seguido de cerca por el mercado, se aceleró al 3,2%, con una variación levemente menor al nivel general; y los Estacionales subieron 1%, con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.

En el mes de la vuelta a clases, la división de mayor aumento en el mes fue Educación (+12,1%), seguida del Transporte (+4,1%) debido a los fuertes aumentos de combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. Alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, estuvo en línea con el promedio de la inflación (+3,4%) impulsado principalmente por la suba de las Carnes y derivados (6,9% en GBA). (Ámbito)