ATE: “El 3,4% de inflación es un fracaso rotundo de Milei y Caputo, supuestos expertos en economía”

El dirigente de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo que “el 3,4% de inflación es un fracaso rotundo de los supuestos expertos en Economía, (Javier) Milei y (Luis) Caputo” y sostuvo que “el Gobierno ya consumió todo el saldo a favor que tenía”.

“Está girando en descubierto y la sociedad le va a cerrar la cuenta. Generaron una crisis económica sin precedentes y ya no existen perspectivas de mejora mientras esté Milei”, indicó el referente minutos después de que el Indec difundiera el índice de precios del mes de marzo.

“La inflación está en ascenso mientras el empleo cae y el consumo se derrumba. Convirtieron la destrucción de los ingresos en el sector público y privado en una política pública. La gente no puede llegar a fin de mes”, sentenció el referente estatal.

En este contexto, el sindicato convocó a un paro nacional con movilización para el 21 de abril en reclamo por la inmediata reapertura de la negociación salarial y en rechazo al ajuste y desguace de todos los organismos del sector público.