El municipio realizó 170 inspecciones a distintos comercios de Bahía Blanca

La Dirección General de Fiscalización del municipio informó que “a partir de denuncias recibidas y operativos de rutina, entre el 7 y el 13 de abril se llevaron a cabo 170 inspecciones a distintos comercios”.

Como resultado de los procedimientos, se obtuvieron 128 actas de inspección y 44 actas de constatación.

Habilitaciones: 14 actas de constatación entre faltas de habilitación a comercios y clausuras.

⁠Bromatología: 28 actas de constatación entre secuestros de mercadería, faltas de higiene, clausuras y control de transporte de alimentos.

⁠Nocturnidad: 2 actas de constatación entre clausuras y falta de habilitación.