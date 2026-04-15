miércoles, abril 15, 2026
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Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán en:

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Corrientes, Amundsen, Napostá, Yrigoyen.

– de 9 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Maestro Piccioli, Brihuega, Isabel La Católica, Castro Barros.

– de 9:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Paraná, Blandengues, Bolivia, Chaco.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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