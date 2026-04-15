Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán en:

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Corrientes, Amundsen, Napostá, Yrigoyen.

– de 9 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Maestro Piccioli, Brihuega, Isabel La Católica, Castro Barros.

– de 9:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Paraná, Blandengues, Bolivia, Chaco.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.