miércoles, abril 15, 2026
Locales

Cortan el agua en un sector del macrocentro de Bahía Blanca por trabajos en la red

De La Bahía Noticias

La Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC) ejecutará hoy trabajos sobre la red de agua en las intersecciones de la calle Moreno con Terrada y Viamonte, en Bahía Blanca.

Las tareas requieren interrumpir el suministro temporalmente y afectarán la zona delimitada por las calles Donado, Roca, Castelli/Berutti y Tucumán/Italia.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias de ese sector, realizar las reservas de agua a su alcance y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

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