Bahía Blanca celebrará su 198° aniversario: así serán los festejos

De cara a su Bicentenario, la ciudad se une para festejar su aniversario en una propuesta que reúne lo mejor de nuestra comunidad: su gente y su identidad.

El sábado 11, día de la fundación de la ciudad, la plaza Rivadavia se convertirá en “Plaza Viva”, para compartir en comunidad un día bien bahiense.

Desde las 14 hs, en la Plaza habrá música y shows en vivo de artistas locales, feria itinerante de la Economía Social con más de 120 emprendedores, food trucks y carros cubaniteros, Estación para infancias PlaPla, peña y más actividades.

Se dispondrá un escenario en las escalinatas del Palacio Municipal, que desde las 16 dará lugar a diversos espectáculos con artistas locales.

Además, más de 200 locales comerciales se sumarán a los festejos con una nueva edición de “La Noche del Centro”. De 17 a 21, ofrecerán promociones exclusivas en los comercios adheridos, un circuito sorpresa con arte, música, sorteo, juegos y más.

Para mayor comodidad y facilitar el acceso a las diferentes propuestas, de 17 a 21, la calle O’Higgins / Alsina, desde Brown hasta Dorrego, se cerrará al tránsito vehicular para convertirse en peatonal. En tanto, calle Alsina, entre Chiclana y San Martín, estará cerrada al tránsito vehicular desde las 8.

Espectáculos del escenario principal:

Rodi Muskaripa

Dúo Zanata en puerta + Sofía Pagella en voz + Asociación Bahiense de Tango (baile)

Coro Estable de la Ciudad (OAS)

Tachame la Doble

Kaiser Carabela

Activaciones:

La Nave (itinerante)

Serenateros (itinerante)

14 hs – Festival Fantástico Medieval (Última Alianza)

14:30 hs – Cultura China Bahía Blanca

16 hs – Chisperito

16:30 hs – Funky Saiyans + DJ Mani (baile urbano)

17:30 hs – Peña Centro de Estudios Folclóricos

20:30 hs – DJ Mani