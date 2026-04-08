Condenan a un hombre por estar armado y tener cocaína y tusi para la venta

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó -en juicio abreviado- a Tiziano Cuadrado a la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo por haber tenido un arma de fuego en su poder y droga.

Según la causa investigada por el fiscal Mauricio Del Cero, Cuadrado fue interceptado cuando circulaba en un Fiat Uno el 28 de julio de 2025 en un operativo que realizaba la Policía en el kilómetro 678 de la ruta 3.

Cuando los efectivos identificaron al hombre, advirtieron la presencia de un arma de fuego ubicada entre los asientos delanteros del auto, por lo que se tomaron medidas de seguridad para requisar todo el vehículo.

En el interior, encontraron un envoltorios de nylon que contenía cocaína, un recipiente metálico con diez envoltorios de esa sustancia, un material que arrojó resultado positivo para anfetaminas, comúnmente denominada “tusi” o “cocaína rosa” y un arma de fuego de puño, tipo revólver,

calibre 357 Magnum.

Cuadrado fue condenado como autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -en dosis fraccionadas directamente para su consumo y portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal.