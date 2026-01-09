Atacaron con un cuchillo a un brigadista

Un trabajador del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) sufrió una lesión en una mano tras un episodio de violencia en la zona de El Manso, sobre la ruta provincial 83 (provincia de Río Negro).

La agresión ocurrió luego de una advertencia por el riesgo de hacer fuego en medio de los incendios forestales en Chubut y Santa Cruz.

De acuerdo con la información de la Policía de Río Negro, el ataque se produjo cerca de las 14 del miércoles cuando el brigadista volvía a su casa de cumplir funciones. (Diario Río Negro)