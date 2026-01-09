Se espera “un aumento sostenido de la temperatura” durante el fin de semana en Bahía Blanca

El municipio de Bahía Blanca informó que “hasta el domingo 11 de enero inclusive se prevé un aumento sostenido de las temperaturas en la ciudad”.

Se detalló que “el domingo 11 se esperan los registros más elevados, con máximas entre 37 y 39 °C, principalmente entre las 15 y 18”.

En tanto, a partir del lunes 12 ingresará una masa de aire más fresca, con posible inestabilidad y descenso de las máximas por debajo de 33 °C, acompañadas de vientos del sector sur.

Por ello, se recomienda mantener una correcta hidratación; evitar la exposición solar en horas de mayor temperatura; priorizar comidas livianas y moderar la actividad física y extremar precauciones para la prevención de incendios.