Aprehenden a un hombre con una moto robada y con la numeración adulterada

Un hombre de 31 años fue aprehendido este sábado tras ser sorprendido cuando trasladaba una moto con pedido de secuestro activo.

El hecho ocurrió alrededor de las 3, cuando personal del Comando de Patrullas acudió a un llamado del operador del Ce.U.M que alertaba sobre una persona que llevaba el rodado de tiro en la intersección de las calles Río Atuel y 17 de Mayo.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a Lucas Eduardo Acosta Salguero, quien trasladaba una Corven TXR 250 cc. Al constatar que el rodado presentaba el motor y el chasis limados, se procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro del vehículo.

Posteriormente, en la dependencia policial se estableció que la motocicleta había sido sustraída de un domicilio ubicado en calle Cuyo al 1280.

El rodado registraba pedido de secuestro activo desde el 19 de agosto de 2025, solicitado por la comisaría Séptima, con intervención de la fiscalía Nº 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.