Conflicto de pareja derivó en una persecución policial y el secuestro de una moto

Un operativo policial se desplegó este sábado tras un llamado por un conflicto de pareja.

Según informó el Comando de Patrullas, los móviles fueron comisionados a un domicilio ubicado en Almafuerte 972, donde una mujer manifestó sentirse atemorizada por mensajes recibidos de su pareja, quien anunciaba que regresaría al lugar.

Al arribar, el personal entrevistó a la mujer de 33 años, mientras que minutos después se presentó en la casa un hombre a bordo de una moto Honda roja, quien se dio a la fuga al advertir la presencia policial.

Tras un seguimiento de los uniformados y a pesar de oponer resistencia, Matías Emiliano Paredes (33) fue aprehendido en El Resero 461.

Además, personal de Tránsito le realizó un test de alcoholemia al conductor, con resultado positivo, por lo que se procedió a la demora del rodado.