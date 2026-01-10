Robó en un comercio del centro bahiense y lo arrestaron

Un joven fue demorado por la Policía por robar en un comercio del centro de la ciudad.

La sustracción se produjo en “Grupos Lavados Bahiense”, ubicado en Zelarrayán 180, mientras que el acusado fue aprehendido en la primera cuadra de la avenida Colón.

Una vez cometido el robo, Tobías Ulises Serón Carabajal huyó por calle Rodríguez, aunque una cámara del CEUM detectó que escapaba y un operador dio aviso al Comando de Patrullas.

Finalmente, fue alcanzado y en su poder los uniformados encontraron 771.940 pesos en efectivo, un cofre guarda valores, un celular Samsung J7, un handy con base cargadora, un posnet, una campera gris oscura con material reflectante y un pasamontañas negro.

Serón Carabajal fue demorado por robo agravado por escalamiento.