Incendios en Chubut: hallaron restos de combustible y se refuerza la hipótesis de intencionalidad

El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, advirtió este sábado que el incendio forestal que avanza sobre la zona de Puerto Patriada mantiene a la región en una situación de “alerta permanente” y confirmó que la principal hipótesis de la investigación es que el fuego fue provocado de manera intencional.

Las llamas ya arrasaron con unas 3.500 hectáreas de bosque nativo y forzaron la evacuación de miles de personas. El propio fiscal es residente en la zona y explicó que desde su propia casa, ubicada a poco más de un kilómetro de los focos activos, puede ver el avance del incendio.

“Durmiendo poco y viendo a ver qué pasa con el fuego, a ver si avanza o no avanza para este lado”, relató.

El fiscal también se refirió a la intensidad del incendio y al aspecto del humo que cubre la región: “No está blanca, está entre un gris y un poco más oscura, y es una quema permanente”.

Según precisó, el foco inicial se desató el lunes en un punto estratégico, equidistante entre El Hoyo y el acceso al lago de Puerto Patriada, muy cerca del único camino de ingreso y egreso del área. “El que lo prendió sabía que ponía en riesgo a más de tres mil personas, ochocientos autos, toda la gente que estaba ahí”, subrayó.

Al momento de iniciarse el fuego, Díaz Mayer participaba de una reunión de gabinete ampliado encabezada por el gobernador Ignacio Torres en la zona de Golondrinas. Allí recibieron el alerta y se activó de inmediato el operativo de emergencia.

“Prácticamente todos los organismos nacionales y provinciales salieron corriendo en pos de lograr que no empiecen a bajar los autos de Puerto Patriada, porque por este camino único tenían que subir todos los móviles de emergencia”, explicó.

La coordinación fue clave para evitar un escenario aún más grave. “El intendente, el gobernador y todos los organismos dijeron: ‘Hay que salir corriendo ya a frenar para que no empiecen a bajar, porque no vamos a poder subir’”, recordó el fiscal. Y remarcó la dimensión del peligro que representan las llamas: “En este caso podía haber matado a muchísima gente. Pensá que los números dicen que había tres mil personas, ochocientos autos. Imaginate el despiole que se hubiera generado”.

Sobre la investigación en curso, Díaz Mayer confirmó que los peritajes preliminares detectaron indicios concretos de combustible donde iniciaron las llamas. “El perito encontró con un aparato para determinar la existencia de combustibles, vapores de combustible. Encontró en el lugar donde él cree que se inició la existencia de combustible y que eso fue lo que generó o que ayudó a que se haya prendido el incendio”, detalló.

Así, la fiscalía remarcó que se trata trata de un hecho “deliberado” y “intencional”. (Ámbito)