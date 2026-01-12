La Canasta Básica Total para una familia en Bahía Blanca costó casi un millón y medio de pesos

En diciembre de 2025, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) necesaria para cumplir con los requerimientos alimentarios de una familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) en Bahía Blanca se ubicó en $646.000 y exhibió un alza de 4,4% con respecto al mes anterior.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) para la misma familia costó casi un millón y medio de pesos que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el umbral de pobreza.

Durante diciembre, los aumentos más significativos se dieron en productos como el asado (25%), la manzana (19,1%), el hígado (14,5%), el caldo concentrado (14%), el hueso con carne (12,8%), la nalga (12,4%), la naranja (12,4%) y el pollo (11,8%).

En segundo orden se ubicaron los siguientes ítems: la paleta, el azúcar, la batata, la carne picada, el café, el queso crema con variaciones que oscilan entre 4,5% y 10%.

A su vez, se registraron descensos en varios componentes de la CBA: el tomate perita (-36,4%), la cebolla (-8%), la manteca (-7,9%), la carnaza común (-6,2%), la lechuga (-5,8%) y la soda (-5%), entre otros.

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en detergentes y desinfectantes (7,9%), electricidad (6,8%), jabones de limpieza (6,2%), servicios sanitarios, gas y otros combustibles (5,9%), servicios de peluquería y para el cuidado personal (4,9%), entre otros.