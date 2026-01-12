Fuego en Chubut: la lluvia no pudo parar el incendio en Puerto Patriada

El Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de Chubut informó que el incendio en Puerto Patriada se mantiene activo a pesar de las lluvias registradas este domingo.

El fuego ya quemó 11.970 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo desde el pasado lunes 5. Las causas del incendio aún no fueron determinadas.

“La lluvia ayudó, pero no hay que aflojar”, dijo por su parte el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

“La situación sigue siendo crítica: no hay margen para relajarse”, expresó.

Por el momento, operan 8 medios aéreos: 2 helicópteros, 2 aviones hidrantes, 3 anfibios y el Boeing 737 FireLiner aportado por la provincia de Santiago del Estero.

Se confirmaron 24 viviendas afectadas, además de una estancia y dos complejos turísticos. Ocho personas permanecen evacuadas en Epuyén, con acompañamiento permanente, detalló Torres.