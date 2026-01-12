Incendios forestales: el reclamo de trabajadores de parques nacionales

En medio de la lucha contra el incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces, que principalmente afecta a las inmediaciones del lago Menéndez en Chubut, brigadistas reclamaron un “salario digno” con un mensaje en redes sociales.

“Acá hay compañeros de diferentes parques nacionales (Lanín, Nahuel Huapi, Laguna Blanca, Alerces) y queremos llevar un mensaje a la comunidad; a las autoridades, principalmente”, inicia el video que se subió a la cuenta de uno de los brigadistas.

“Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo básicamente lo esencial, que es un salario digno, una planta permanente, una estabilidad que nos brinde el trabajo, y una jubilación acorde”, concluyeron.