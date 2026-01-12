Patricia Bullrich elogió al presidente Milei por la reforma laboral

La exministra de Seguridad y actual senadora libertaria, Patricia Bullrich, elogió a Javier Milei señalando que no tiene límites para avanzar en la reforma laboral y “lo que la Argentina necesita”.

“Hay un presidente que se anima. Algunos dicen que no tiene límites. Qué bueno tener un presidente que no tenga límites para hacer lo que la Argentina necesita”, dijo Bullrich al elogiar al mandatario mientras defendía en Mar del Plata la reforma laboral que impulsa el Gobierno.