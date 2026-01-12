Reforma laboral: el ministro Santilli comienza en Chaco una apretada agenda

El ministro del Interior, Diego Santilli, visita este lunes en Resistencia, Chaco, al gobernador provincial Leandro Zdero, en el inicio de una semana que lo tendrá frente a frente con cuatro mandatarios provinciales para intentar sumar acuerdos que le permitan al gobierno de Javier Milei avanzar con la reforma laboral.

Después de la reunión que mantendrá este lunes en la capital chaqueña, Santilli recibirá el martes en la Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, mientras que el miércoles volverá a Chubut para otra reunión con el gobernador Ignacio Torres, a quien ya visitó la semana pasada, en medio de la crisis por los incendios que castigan la Patagonia.

El jueves, en tanto, Santilli visitará Mendoza.