Pedro Sánchez le pidió a la presidenta de Venezuela que libere a los presos políticos

De La Bahía Noticias

El premier español, Pedro Sánchez, reveló hoy que habló el viernes pasado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y le pidió que siga “liberando presos políticos”.

En rueda de prensa en La Moncloa junto con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotákis, dijo sobre la conversación telefónica que mantuvo con Rodríguez el viernes: “Lo que le trasladé a la presidenta temporal de Venezuela es la necesidad de continuar liberando presos políticos”.

Sánchez además reconoció el papel de mediador del ex premier español socialista José Luis Rodríguez Zapatero y dijo agradecer “el trabajo que está haciendo para la liberación” de personas.

Sánchez dijo estar dispuesto a “trabajar conjuntamente” con el gobierno venezolano y con la oposición “para abrir el paso a una transición que tiene que ser pacífica, que tiene que ser inclusiva”.

