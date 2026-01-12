El Municipio pavimentará 27 nuevas cuadras en Bahía Blanca: cuáles son

El intendente municipal Federico Susbielles informó que comenzarán las tareas de pavimentación en 27 cuadras de la ciudad con recursos obtenidos a partir del sistema de plusvalía por acción urbanística.

Se trata de una herramienta que faculta al Ejecutivo Municipal a trabajar en conjunto con los desarrolladores privados que impulsan proyectos urbanísticos, para que estos compensen sus mayores beneficios con obras que mejoren la ciudad.

En este caso, gracias a la gestión y decisión de la actual administración municipal, Emprendimientos Urbanísticos Bahía Blanca SA, empresa que proyecta la construcción de un nuevo barrio cerrado, deberá destinar un porcentaje de la inversión total del proyecto a obras de pavimentación.

“En Bahía decidimos trabajar junto a los desarrolladores para que el crecimiento privado también beneficie a toda la comunidad. Por decisión de esta gestión, aplicamos una herramienta que casi no se usaba y logramos 27 nuevas cuadras de asfalto sin gastar recursos municipales. Son cerca de 2.000 millones de pesos en obras que empiezan esta semana y llegan a distintos barrios de la ciudad” detalló Susbielles.

Por su parte, el secretario de Planeamiento Urbano, José María Zingoni, explicó que “este es un caso testigo muy importante porque muestra cómo se va avanzando en la aplicación de nuevos instrumentos de gestión urbana que nos están permitiendo justamente llevar adelante desarrollos inmobiliarios con compensaciones, lo que permite que la ciudad también se vaya desarrollando en otros sectores”.

El funcionario aclaró que “todo esto se da en el marco de la Ley de Hábitat, y que en el caso del nuevo código que estamos trabajando, lo que buscamos es que quede lo más pautado posible para que estos mecanismos sean de aplicación rápida y no tengan que salir vía excepciones”, en relación a que esta propuesta puntual del Ejecutivo debió ser tratada y aprobada por el Concejo Deliberante, y luego promulgada por decreto.

Las cuadras que serán asfaltadas se distribuyen de forma equitativa entre distintos barrios de la ciudad. A continuación el detalles de las obras:

San Miguel: Los Tamariscos, entre R. Obligado y Rawson

Villa Gloria: Ingeniero Luna, entre Rawson y Rufino Rojas

Harding Green: Malharro, entre Pilcaniyen y Marcos Mora

Namuncurá: Coulin, entre Vieytes y Güemes

Latino: Roberto Arlt, entre Zelarrayán y Estomba / Lugones, entre Vieytes y Estomba

Richieri: Fabián González, entre Tucumán y Sixto Laspiur

SMATA: Estomba, entre Manuel Calvo y Klosterman / Estomba, entre Ugarte y Manuel Calvo

Villa Esperanza: Santa María, entre Saavedra y Darregueira

Stella Maris: Paroissien, entre Los Naranjos y Leopoldo Marechal

Rosendo López: Newton, entre Salinas Chicas y Marcos Mora

Villa Buenos Aires: Pilcaniyen, entre Balboa y Rincón / Araucanos, entre 3 de Febrero y Balboa / Araucanos, entre Rincón y 3 de Febrero

Barrio Miramar: Cristo Redentor, entre Laudelino Cruz y Charcas