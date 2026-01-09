viernes, enero 9, 2026
Nacionales

Incendio en Villa Pehuenia: el foco en el cerro Chañy está rodeado y bajo control

De La Bahía 915

El operativo por el incendio en Villa Pehuenia continúa activo en la zona del cerro Chañy.

Según informaron los bomberos, el foco se encuentra rodeado y bajo control operativo, mientras el personal sigue trabajando en el lugar.

Debido a la complejidad del acceso, un helicóptero trasladó a los brigadistas de la cuadrilla de Villa Pehuenia para garantizar un ingreso seguro.

En el sector trabajan 10 personas y tres aviones puestos a disposición por el Gobierno de Neuquén, que desde las 7 de la mañana realizan tareas de carga y descarga de agua, en un operativo que se mantiene bajo seguimiento permanente. (Diario Río Negro)

Comentarios

You May Also Like

La reforma impositiva trae una suba del inmobiliario del 56% y una baja de Ingresos Brutos y Sellos

Gerardo Lorenzo

Lanús juega con Tigre un tiempo y busca acercarse al puntero River

De La Bahía Noticias

Lagomarsino insistió en que a Nisman “lo llevaron a suicidarse”

De La Bahía Noticias