Incendio en Villa Pehuenia: el foco en el cerro Chañy está rodeado y bajo control

El operativo por el incendio en Villa Pehuenia continúa activo en la zona del cerro Chañy.

Según informaron los bomberos, el foco se encuentra rodeado y bajo control operativo, mientras el personal sigue trabajando en el lugar.

Debido a la complejidad del acceso, un helicóptero trasladó a los brigadistas de la cuadrilla de Villa Pehuenia para garantizar un ingreso seguro.

En el sector trabajan 10 personas y tres aviones puestos a disposición por el Gobierno de Neuquén, que desde las 7 de la mañana realizan tareas de carga y descarga de agua, en un operativo que se mantiene bajo seguimiento permanente. (Diario Río Negro)