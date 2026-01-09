viernes, enero 9, 2026
Nacionales

Córdoba se solidariza con Chubut para combatir el fuego

De La Bahía 915

El gobierno de Córdoba envío un avión hidrante anfibio, un helicóptero especializado y 63 bomberos voluntarios para luchar contra los incendios en Chubut.

La decisión se tomó tras una comunicación entre el gobernador Martín Llaryora y su par chubutense, Ignacio Torres.

Los brigadistas se trasladaron este viernes hasta la localidad de El Hoyo, donde se estableció la base operativa.

El contingente viaja con equipamiento completo y logística propia, en una misión prevista inicialmente por 10 días.

Comentarios

You May Also Like

Volkswagen levantó las suspensiones en Córdoba para el resto de 2014

De La Bahía Noticias

Se reinició la actividad judicial en Comodoro Py y volvió el camarista Farah

Debora Pedreira

Reclaman convocatoria a vacunación para trabajadores sociales de comedores y merenderos

Fabricia