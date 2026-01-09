Córdoba se solidariza con Chubut para combatir el fuego

El gobierno de Córdoba envío un avión hidrante anfibio, un helicóptero especializado y 63 bomberos voluntarios para luchar contra los incendios en Chubut.

La decisión se tomó tras una comunicación entre el gobernador Martín Llaryora y su par chubutense, Ignacio Torres.

Los brigadistas se trasladaron este viernes hasta la localidad de El Hoyo, donde se estableció la base operativa.

El contingente viaja con equipamiento completo y logística propia, en una misión prevista inicialmente por 10 días.