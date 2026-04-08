Martín Lousteau habló de “los dogmas de Milei” para argumentar su rechazo al proyecto de ley de Glaciares

El diputado de Provincias Unidas, Martín Lousteau, adelantó su voto negativo a la ley de Glaciares “no solo por los aspectos técnicos, económicos sino por como se están tomando decisiones importantes que afecta el futuro y a muchos habitantes.

“Podemos tener un impacto social, económico y político irreversible. Lo que deberíamos ver es la magnitud de los costos, pero no sabemos cuál es el costo y, sin embargo, tenemos que tomar una definición”, dijo.

En ese contexto, el legislador recurrió a expresiones de Javier Milei para argumentar su decisión.

“Hay apuros, hay dogmas, hay chicanas. Uno de los dogmas del presidente es que todo está mal entonces desfinancia la educación, la discapacidad, la salud, la educación, si controla está mal, si piensa en el futuro y regula, está mal. Después vemos la ANDIS, el 3%, vemos Libra, el escándalo del Banco Nación, los viajes, los préstamos de las jubiladas”, enumeró.

En el mismo sentido, indicó que “el dogma del Presidente es privilegiar a la economía cuando hay una diputa con el ambiente”.

“Por eso cuando se debatió la Ley Bases, que voté en contra, fue porque no le puedo delegar facultades a una persona que dijo que es el topo que vino a destruir el Estado, no creo que sea una buena idea aprobar una ley a un Presidente y un gobierno que niega el cambio climático y que no aporta ningún dato”. (Clarìn)