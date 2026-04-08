Al menos 182 muertos tras un ataque israelí en el centro de Beirut

El Ministerio de Salud del Líbano informó que los ataques israelíes del miércoles causaron la muerte de 182 personas, la cifra más alta de fallecidos en un solo día durante la guerra entre Israel y Hezbollah.

Israel lanzó una serie de ataques en el centro de Beirut y otras zonas del país, coincidiendo con la entrada en vigor de un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Funcionarios iraníes han sostenido que el acuerdo debía incluir al Líbano, mientras que Israel y Estados Unidos insisten en que no.

Otras 890 personas resultaron heridas en los ataques, según el ministerio. En total, 1739 personas han muerto y 5873 han resultado heridas en el Líbano en poco más de cinco semanas desde el inicio de la guerra