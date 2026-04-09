jueves, abril 9, 2026
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Fútbol de la Liga del Sur: las penas del Tribunal de Penas

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur difundió las sanciones del Tribunal de Penas para jugadores de Primera y Tercera Divisiones.

Se detalló que sancionó con tres fechas a Mariano Espinosa (Libertad) y con una fecha a Ulises Olguín (Villa Mitre), Pablo Mungo (Bella Vista), Felipe Achares (Bella Vista), Santiago Figueroa (Dublin), Nicolás Soto (Pacífico C), Baltasar Rojas (Comercial) y Marcos Coronds, el entrenador asistente de Rosario Puerto Belgrano.

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