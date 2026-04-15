miércoles, abril 15, 2026
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Coronel Suárez, bajo el agua: llovió más de 90 milímetros en una hora

De La Bahía Noticias

Intensas lluvias provocaron anegamientos en Coronel Suárez: en algunos lugares de esa ciudad cayó más de 90 milímetros.

Se reportaron calles anegadas, automóviles atrapados y serias dificultades para la circulación.

El caudal provocó desbordes en desagües pluviales, acumulación en zonas bajas e inconvenientes en varios domicilios.

Según se reportó el sitio La Nueva Radio Suárez, la tierra cedió en Uspallata y Boulogne Sur Mer, donde la semana pasada realizaron una obra de cloacas.

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