Coronel Suárez, bajo el agua: llovió más de 90 milímetros en una hora

Intensas lluvias provocaron anegamientos en Coronel Suárez: en algunos lugares de esa ciudad cayó más de 90 milímetros.

Se reportaron calles anegadas, automóviles atrapados y serias dificultades para la circulación.

El caudal provocó desbordes en desagües pluviales, acumulación en zonas bajas e inconvenientes en varios domicilios.

Según se reportó el sitio La Nueva Radio Suárez, la tierra cedió en Uspallata y Boulogne Sur Mer, donde la semana pasada realizaron una obra de cloacas.