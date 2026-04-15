Hoy comienza la cuarta fecha del Torneo Apertura del Futsal

Desde hoy se juega la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera División del Futsal, que organiza la Liga del Sur.

Se detalló que los encuentros de Reserva se desarrollarán como preliminar de la división superior.

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA

Los Tres Chiflados 9

Villa Mitre 9

La Esperanza 7

SPIQPYA 6

La Estación 4

Pacífico BB 4

Liniers 4

Tiro Federal 4

San Francisco 3

Catamarca 3

Dublin 3

Deportivo Futsal 3

Comercial 1

Huracán 0

TABLA DE POSICIONES DE RESERVA

Los Tres Chiflados 9

SPIQPYA 7

Villa Mitre 7

La Esperanza 7

La Estación 7

San Francisco 6

Pacífico BB 4

Liniers 4

Tiro Federal 4

Catamarca 3

Dublin 3

Comercial 1

Deportivo Futsal 0

Huracán 0