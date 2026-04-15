Intendentes marcharon al Ministerio de Economía: Susbielles pidió que se frene el recorte de fondos sanitarios y sociales

Intendentes de distintos puntos del país, entre ellos Federico Susbielles, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), se movilizaron ayer hacia el Ministerio de Economía para reclamar la liberación de fondos retenidos, la reactivación de la obra pública y una recomposición de los recursos ante la caída de la coparticipación.

“Es un requerimiento al ministro de Economía para que retrotraiga el precio de la nafta al 1° de marzo, haga las obras públicas a las que está obligado por ley y frene el recorte de fondos nacionales sanitarios y sociales”, expresó el jefe comunal bahiense.

“Nuestros accesos, la seguridad de transportistas y automovilistas que transitan las rutas nacionales, el transporte público de pasajeros y la salud de pacientes, personas con discapacidad y jubilados bahienses, no pueden esperar más”, señaló Susbielles.

Desde la FAM enfatizan la reducción de transferencias nacionales y el recorte en los giros de fondos y advierten que “existe preocupación por la caída en la recaudación, lo que afecta la coparticipación y compromete el pago de aguinaldos en varias provincias y municipios”.