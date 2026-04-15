Un temporal azota el norte de Santa Fe: barrios inundados, evacuados y alerta en la región

Las intensas lluvias en el norte de Santa Fe provocaron un fuerte impacto en distintas localidades, con registros que superan los 200 milímetros de agua caída, generando inundaciones, evacuados y complicaciones en la vida cotidiana.

Las ciudades más afectadas son Reconquista, Avellaneda, Vera y Fortín Olmos, donde los equipos municipales trabajan de manera permanente para asistir a los damnificados y facilitar el escurrimiento del agua.

En Reconquista, hasta las 22:40 del martes 14 de abril de 2026, se registró 200 milímetros de lluvia acumulada, lo que provocó anegamientos en barrios, viviendas inundadas y decenas de autoevacuados.

Desde la Municipalidad informaron que continúan las tareas de desagote y limpieza, mientras que Protección Civil mantiene un monitoreo constante de la situación para actuar ante posibles emergencias.

Además, se reportaron incidentes como un automóvil que cayó en una cuneta en calle 44, a metros de Bulevar Perón, quedando parcialmente sumergido.

En la ciudad de Vera, la Junta Local de Defensa Civil se reunió de urgencia y dispuso la habilitación de centros de evacuados en el Club Gimnasia y el CAPS San Martín de Porres.

Hasta el momento, se informó que dos familias fueron evacuadas, mientras continúan las tareas de relevamiento en los barrios más afectados. (Diario Uno)