Nuevo sondeo electoral sitúa a Bolsonaro por delante de Lula en una eventual segunda vuelta

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ganaría una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, según un sondeo divulgado este miércoles.

La encuesta, elaborada por la firma Quaest, indica que el hijo mayor del líder ultraderechista obtendría un 42 % de los votos contra el 40 % del dirigente progresista, lo que en la práctica supone un empate técnico, ya que el margen de error es de dos puntos porcentuales.

Sin embargo, esta es la primera vez que Quaest sitúa a Flávio Bolsonaro numéricamente por encima del jefe de Estado, que buscará su cuarto mandato no consecutivo.

El resultado va en línea con otra encuesta divulgada el sábado pasado por la empresa Datafolha, que ya ubicó al senador con un punto de ventaja sobre Lula en una eventual segunda vuelta de los comicios.

En el caso de Quaest, la diferencia entre los dos principales candidatos presidenciales se ha reducido drásticamente desde diciembre pasado, cuando Lula aventajaba en diez puntos a Flávio Bolsonaro (46 % frente a 36 %).

En marzo, ambos ya aparecían empatados, con un 41 % de las intenciones de voto en un posible balotaje, y este mes ya se ha producido el sorpaso.

Aunque la campaña empieza oficialmente en agosto, tanto Flávio Bolsonaro como Lula ya están centrados en sus candidaturas.

El primero ha multiplicado su presencia en los medios de comunicación y ha viajado al extranjero para entrevistarse con representantes de la extrema derecha.

El segundo ha acelerado las entregas de su administración en materia de educación y sanidad, en un intento por revertir la caída de sus índices de popularidad.

El Ejecutivo progresista ha reconocido problemas de comunicación para dar a conocer los logros de su gestión, en un contexto de crecimiento económico moderado, desempleo en mínimos históricos e inflación controlada, aunque con los tipos interés muy altos (14,75 %).

En los próximos meses pretende revertir esa tendencia negativa con una batería de medidas económicas y mediante la aprobación de una de sus banderas de campaña: la reducción de la jornada laboral, proyecto en trámite en el Congreso.

Por otro lado, en una reciente entrevista a una televisión local, Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula, achacó la caída de popularidad del presidente a los casos de corrupción destapados en el Instituto de la Seguridad Social y en el extinto Banco Master, que han salpicado a altas autoridades de Brasilia.

Con respecto a la primera vuelta de elecciones, prevista para el 4 de octubre, la encuesta de Quaest cristaliza un escenario de alta polarización, con Lula y Flávio muy por delante de los otros aspirantes, la mayoría del campo conservador.

Así, Lula y Flávio pasarían a la segunda vuelta, con un 37 % y un 32 % de los apoyos, respectivamente.

Por detrás aparecen el exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (6 %); el exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema (3 %), el escritor Augusto Cury (2 %) y el agitador Renan Santos (2 %).

Los resultados del sondeo son fruto de 2.004 entrevistas realizadas entre los días 9 y 13 de abril a personas de más de 16 años. (EFE)