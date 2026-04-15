Condenan a un hombre por golpear a su pareja en Bahía Blanca

El Tribunal Oral Criminal Nº3 condenó a un hombre a la pena de 4 años y 9 meses de prisión por haber golpeado a su pareja y lesionarla.

Según la causa a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, el hecho ocurrió el 30 de mayo de 2020 en calle Corrientes al 300 de de Bahía Blanca cuando el hombre tomó a la mujer de sus prendas de vestir, la lanzó contra una escalera de madera y le causó la fractura de un hueso del brazo.

Además, el 27 de julio de 2020, en inmediaciones de Amundsen y Corrientes, el acusado golpeó a la víctima en la cabeza y en el rostro, lo que le ocasionó excoriaciones, hematomas, fisura del hueso de la nariz y una importante hematoma con elevación de la capa externa del cráneo.

El juez Julián Saldías computó como agravante el aprovechamiento del imputado de su superioridad física en relación a la damnificada, a quien tomó de su ropa y lanzó por el aire.

“En el caso, la situación de vulnerabilidad se enmarca en el ámbito de protección específica que deriva por su condición de mujer, que convivía con el imputado y fue víctima de diversas violencias. Estas circunstancias fueron plenamente probadas a partir del testimonio de la víctima, amigas y familiares, quienes dieron cuentan de las situaciones de control, violencias físicas y psicológicas sufridas por la damnificada”, detalla en el fallo.

El imputado fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de lesiones y lesiones leves, ambas agravadas por mediar violencia de género y por haber mantenido el imputado con la víctima una relación de pareja, en concurso real de delitos.