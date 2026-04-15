Señalan que la expansión urbana en Bahía no fue acompañada por un incremento proporcional de los espacios verdes

La doctora en Geografía Valeria Duval (UNS) expuso en el Concejo Deliberante el informe titulado “Expansión urbana y espacios verdes en Bahía Blanca” y señaló que se evidencia que la expansión urbana fue acompañada por un incremento proporcional de los espacios verdes, lo que generó una concentración desigual y fragmentada de los espacios verdes en el territorio.

El trabajo plantea propuestas orientadas a mejorar la planificación, entre ellas la generación de corredores verdes que permitan integrar y fortalecer la infraestructura verde de la ciudad.

La presentación de Duval durante el último encuentro de la Comisión Asesora Medioambiental que funciona en el Concejo Deliberante.

El encuentro tuvo como objetivo presentar un análisis sobre el crecimiento urbano de la ciudad en las últimas décadas y su vinculación con la disponibilidad, distribución y accesibilidad de los espacios verdes.