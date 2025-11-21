Una adolescente murió por un temporal en Santiago del Estero: circulaba en moto y le cayó un árbol

Una adolescente de 16 años falleció en la madrugada de este viernes como consecuencia del fuerte temporal que afectó a Santiago del Estero.

La joven viajaba en moto junto a su novio cuando un árbol cayó sobre el vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 en avenida Núñez del Prado, a la altura de Copse.

Según informaron fuentes policiales, Morena Estefanía Pacheco circulaba a bordo de una moto Zanella ZB 110 cc acompañada por su pareja, Leonel Villalba, de 18 años.

En ese momento, un árbol cedió por la fuerza del viento y cayó directamente sobre ellos, informó el diario El Liberal.

La adolescente recibió golpes de gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital Independencia en un vehículo particular, pero ingresó sin signos vitales. Villalba, en tanto, resultó ileso, con golpes leves.

