Megacausa V Cuerpo: Casación ratificó prórroga de prisión preventiva al militar Roberto Brunello

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la prórroga de la prisión preventiva del militar Roberto Carlos Brunello, juzgado en el megajuicio de Bahía Blanca.

El tribunal, integrado por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, avaló la decisión del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca al considerar que persisten los riesgos procesales que justifican mantener la medida cautelar.

Brunello, quien permaneció prófugo durante ocho años, es juzgado por secuestros, torturas y abusos sexuales cometidos en el Batallón de Comunicaciones 181, en el marco de la megacausa “V Cuerpo del Ejército”, un proceso que supera las 150 audiencias y alcanza a más de 300 víctimas.

El imputado estuvo prófugo desde el 22 de noviembre de 2013.

De acuerdo con la imputación formulada por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, durante la última dictadura Brunello fue el jefe de la Compañía Combate “My Keller” del Batallón de Comunicaciones 181, la cual tenía a su cargo la ejecución de los operativos de violación de domicilio y secuestro de personas llevados a cabo por esa unidad militar.

El ahora militar retirado también integró la plana mayor del mismo batallón, en la doble calidad de oficial de Inteligencia (S2, en la jerga castrense) y oficial de Personal (S1) y ayudante jefe.

Para la época de los hechos, el Batallón de Comunicaciones 181 se encontraba a cargo de la dirección de la represión ilegal en el Área de Seguridad 511 (en el ámbito del V Cuerpo del Ejército) y, en ese carácter, desplegó operativos de secuestro en la ciudad de Bahía Blanca y en los partidos de Villarino, Coronel Dorrego y Tres Arroyos.

Los procedimientos eran llevados a cabo por las secciones y grupos antiguerrillas que componían la compañía a cargo del acusado. En las instalaciones del batallón fueron mantenidas cautivas de forma clandestina más de un centenar de personas.

La Unidad Fiscal imputó a Brunello el delito de asociación ilícita, como también secuestros y torturas contra 47 víctimas, y violencia sexual en perjuicio de tres mujeres. Entre los casos que se le imputan se encuentra la desaparición del conscripto Manuel Alberto Ruzo.

Durante los casi ocho años que Brunello estuvo prófugo se desarrollaron ingentes tareas para dar con su paradero. (NA)

MÁS INFORMACIÓN: Cuatro demorados por tener cocaína y marihuana

Una severa tormenta que provocó la caída de árboles y anegamientos en Chivilcoy

Condenan a un hombre por abusar de una niña en Bahía: “No sé lo que me pasó”, dijo en el juicio