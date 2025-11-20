Condenan a un hombre por abusar de una niña en Bahía: “No sé lo que me pasó”, dijo en el juicio

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó a un hombre a la pena de 15 años de prisión por haber abusado de la hija de su pareja durante 3 años en Bahía Blanca.

Según la investigación realizada por la fiscalía Nº 14 a cargo de Marcelo Romero Jardín, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2019 cuando el acusado conoció una mujer que tenía una hija y convivieron en dos domicilio de la ciudad.

El hombre aprovechaba distintas situaciones para abusar de la pequeña, quien tenía entre 6 y 9 años de edad, a través de tocamientos que llegaron al acceso carnal y la exhibición de videos con contenido sexual.

Además, amenazaba la niña para que no contara lo que sucedía, porque según dichos, todos iban a terminar presos.

Durante el debate el acusado confesó ser el autor de los abusos al decir: “No encuentro ninguna explicación. No sé lo que me pasó”.

En ese sentido, los jueces entendieron que el arrepentimiento no fue sincero y efectivo en relación a la víctima, por lo que no fue valorado como un atenuante, más allá de la solicitud realizada por su defensor.

El acusado fue condenado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante ambos agravados por la convivencia, y corrupción de menores.

