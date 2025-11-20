Murió un hombre aplastado por un tractor en un paraje rural cerca de Viedma

Un hombre de 43 años murió tras ser aplastado por su propio tractor en un paraje rural de Río Negro.

Fuentes policiales indicaron que la víctima estaba realizando trabajos de fumigación antes de que se produjera el accidente.

Según lo aportado por el diario Río Negro, el suceso se produjo en el Camino 6, en inmediaciones del paraje El Juncal que se ubica a unos 15 kilómetros de Viedma.

El comisario Gustavo Rodríguez señaló que la víctima es un vecino de la zona y que volcó con su tractor en un desagüe por motivos que se desconocen.

Lamentablemente, el hombre al caer fue aplastado por el vehículo y murió.

El sitio Noticias Net informó que la víctima se llamaba Luis Garrica.

MÁS INFORMACIÓN: Una nena fue atropellada por un patrullero en Plottier mientras andaba en su bicicleta

Murió un bombero de San Cayetano en un choque de camiones

Demoran a dos jóvenes que intentaron robar en una casa de Bahía Blanca