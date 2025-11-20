El Sub 15 de la Liga del Sur volvió a la victoria en el Torneo Nacional de Selecciones

El Seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur se reencontró con la victoria este jueves luego del traspié de ayer ante Comodoro Rivadavia en el Torneo Nacional de Selecciones.

Pese a verse en desventaja en la parte inicial, el representativo bahiense se recuperó a tiempo, derrotó 3 a 1 a la Liga Deportiva del Oeste (Junín) y sumó puntos importantes en busca del título.

Para el equipo de Federico Nieto, anotaron Benjamín Mordeglia, Alejo Albarracín y Lucas Busachelli.

Los chicos cerrarán su participación en el Torneo mañana, al mediodía, ante Neuquén.

