Una nena fue atropellada por un patrullero en Plottier mientras andaba en su bicicleta

Una nena fue arrollada por un patrullero de la Policía de Neuquén mientras circulaba en bicicleta en Plottier.

Según la información del diario Río Negro, la pequeña tuvo que ser derivada de urgencia a Neuquén y fue ingresada al hospital Castro Rendón.

Fuentes fiscales informaron que “la niña sufrió diversas fracturas y traumatismos” y que debido a su estado grave tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

En el caso interviene el fiscal Andrés Azar, quien solicitó que se haga un relevamiento de cámaras en el lugar del hecho y “en torno a los movimientos previos del móvil policial”.

Los vecinos compartieron imágenes de una cámara de seguridad de un kiosco cercano a la zona del accidente, la cual muestra a una camioneta oficial circulando a alta velocidad sobre una calle de tierra.

Los testigos del siniestro remarcaron que el móvil circulaba a alta velocidad y sin sirenas.

