Murió un bombero de San Cayetano en un choque de camiones

Un transportista de 62 años falleció tras un choque entre dos camiones en un camino vecinal cercano a la ruta 228, en el distrito de San Cayetano.

El siniestro ocurrió el martes, entre el mediodía y la una de la tarde, cuando un camión cerealero impactó contra el acoplado de otro transporte.

Vicente Francisco Justel, que además era bombero de San Cayetano, fue trasladado al Hospital Municipal de esa localidad, donde murió debido a las graves lesiones, informó LU24.

Intervino el Comando de Prevención Rural y se iniciaron actuaciones por homicidio culposo.

