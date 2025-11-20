Atendieron a dos niños con Síndrome Urémico Hemolítico en el Hospital Penna

APRESUH confirmó que fueron atendidos dos casos de Síndrome Urémico Hemolítico en el Hospital Penna.

Uno de los afectados es un niño de 1 año y medio de edad, oriundo de Bahía Blanca, quien comenzó con síntomas el 24 de septiembre pasado y que recibió el alta el 11 de octubre.

El pequeño estuvo internado en el Hospital Penna luego de ser derivado desde el Hospital Municipal.

El otro caso es una niña de 1 año y 9 meses de edad, oriunda de Coronel Suarez, quien ingresó al nosocomio el 15 de noviembre pasado con el diagnóstico confirmado.

La pequeña mostró mejorías con el correr de los días y se encuentra actualmente internada en el área de pediatría.

De este modo, suman tres los casos de SUH atendidos en el Hospital Penna en lo que va del año.

