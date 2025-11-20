Demoran a dos jóvenes que intentaron robar en una casa de Bahía Blanca

Personal de la Policía Local, la comisaría Séptima y el Comando de Patrullas detuvieron a dos personas con amplio prontuario, luego de un intento de robo en una vivienda ubicada en calle Alberti 586.

Según informaron fuentes policiales, los sujetos intentaron ingresar por la fuerza a la propiedad y forcejearon con la dueña de casa a través de una puerta–balcón del dormitorio.

Tras el forcejeo y al no lograr su cometido, ambos agresores huyeron del lugar.

Gracias al trabajo conjunto con el Centro de Monitoreo, los efectivos lograron aprehender a los sospechosos en las inmediaciones.

Los acusados fueron identificados como Pablo Denis Terán, de 30 años, y Tomás Nahuel Figueroa, de 26, quienes poseen antecedentes por delitos contra la propiedad. En el momento de la detención, ambos habrían ofrecido resistencia.

Los dos detenidos quedaron alojados en la comisaría Séptima, acusados de robo agravado en grado de tentativa y resistencia a la autoridad.

