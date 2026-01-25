Alarmas en Argentina: Foyth sufrió una lesión y peligra su lugar en el Mundial 2026

La Selección Argentina encendió las alarmas este sábado 24 de enero. En pleno partido de LaLiga ante el Real Madrid, Juan Foyth se retiró lesionado a los 20 minutos, sin intervención de rivales y con claros gestos de dolor que hicieron temer lo peor en España.

En una acción rápida para marcar a Jude Bellingham, el defensor del Villarreal sintió un fuerte dolor en la zona del tendón de Aquiles y cayó inmediatamente al césped. Los médicos ingresaron de urgencia y, al no poder apoyar el pie, el ex Tottenham debió abandonar el campo con asistencia.

En su salida, recibió el saludo de consuelo de Franco Mastantuono, juvenil titular en el conjunto merengue.

Con apenas 138 días para el inicio del Mundial 2026 en Norteamérica, cada lesión preocupa. En este caso, la dolencia de Foyth podría ser una rotura del tendón de Aquiles, según especulan hinchas y periodistas en España, lo que lo dejaría automáticamente fuera de la cita mundialista.

Aunque en Qatar 2022 fue el jugador de campo con menos minutos (solo 4′ en semifinales ante Croacia), Foyth es considerado por Lionel Scaloni como una pieza valiosa por su polifuncionalidad: puede desempeñarse como central o lateral derecho. Con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel como opciones principales en ese sector, el surgido en Estudiantes es la alternativa que aporta equilibrio y variantes tácticas.

La posible baja de Foyth sería un golpe duro para la Selección, que perdería a un futbolista confiable y versátil en plena preparación para el Mundial. Por ahora, resta esperar los estudios médicos que confirmen el grado de la lesión, pero la preocupación ya se instaló tanto en Villarreal como en la Argentina.