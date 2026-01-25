Tragedia en La Pampa: falleció el intendente de Quehué en un accidente sobre la ruta 18

El intendente de la localidad pampeana de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi, murió este sábado por la mañana tras protagonizar un trágico accidente vial en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18.

El siniestro ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando a un camión tipo grúa que circulaba en sentido contrario se le desprendió uno de los hidráulicos laterales, impactando de lleno contra el sector del conductor de la camioneta Fiat Strada en la que viajaba el mandatario junto a su familia.

Según informaron voceros policiales, la rápida reacción de la acompañante permitió maniobrar el vehículo hacia la banquina, evitando consecuencias aún más graves para el resto de los ocupantes.

Otamendi se dirigía hacia la costa atlántica en una caravana de tres vehículos junto a un grupo de amigos. Su pareja y sus dos hijos fueron trasladados al Hospital de General Acha, donde permanecen fuera de peligro, con algunos golpes pero sin lesiones de gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos de las comisarías de Quehué y Ataliva Roca, además de personal de la Agencia de Investigación Científica, bajo las directivas del fiscal de turno, Héctor López. Las tareas de peritaje mantuvieron el tránsito interrumpido por más de dos horas, afectando los accesos desde las rutas nacionales 35 y 152 hasta pasadas las 11 de la mañana.

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto expresó su pesar a través de la red social X:

“Mi más profundo pesar por el fallecimiento de Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del Gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento”.