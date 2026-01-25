Encuentran la reserva de oro más grande del mundo y le pertenece a un solo país

China anunció el hallazgo del depósito aurífero más grande registrado en el país desde 1949. Ubicado en la provincia de Liaoning, el yacimiento contiene 1.444 toneladas de oro, una cifra histórica que refuerza el papel del gigante asiático en el mercado global de metales preciosos.

El descubrimiento se produjo en el yacimiento Dadonggou, en la región oriental de Liaoning. Según el Ministerio de Recursos Naturales, el depósito

cuenta con:

• 2.586 millones de toneladas de mineral

• 0,56 gramos de oro por tonelada

• 1.444 toneladas estimadas de oro recuperable

Se trata del depósito individual más grande encontrado en China en los últimos 76 años y uno de los más relevantes a nivel mundial. Las autoridades lo calificaron como un yacimiento “ultra grande” y ya cuenta con una evaluación preliminar favorable de viabilidad económica.

Con el oro cotizando en máximos históricos —más de 115.000 euros por kilo—, la reserva equivale a más de 166.000 millones de euros en valor de mercado. El metal precioso se ha encarecido más del 50% en lo que va del año, impulsado por la debilidad del dólar, las tensiones geopolíticas y las compras masivas de bancos centrales.

El proyecto estuvo a cargo del Grupo Geológico y Minero de Liaoning, que movilizó a cerca de 1.000 técnicos y operarios. El proceso de prospección, perforación y análisis se completó en apenas 15 meses, un plazo considerado breve para un emprendimiento de esta magnitud.

Aunque el gobierno chino no reveló la ubicación exacta del yacimiento —posiblemente por motivos de seguridad y protección de recursos—, el hallazgo se enmarca en la estrategia nacional de expansión y diversificación de reservas de oro.

En 2024, China produjo 377,24 toneladas de oro e incrementó su consumo interno a 985,31 toneladas. El nuevo depósito de Liaoning se convierte así en una pieza clave para consolidar la posición del país como uno de los grandes actores del mercado aurífero mundial.