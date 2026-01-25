Dani Alves, absuelto y con planes de volver al fútbol en Portugal

Tras ser absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el defensor brasileño Dani Alves analiza regresar al fútbol profesional a los 42 años.

Su destino podría ser el São João de Ver, club de la tercera división de Portugal del que es copropietario y que atraviesa un delicado presente deportivo.

El exlateral permaneció 14 meses en prisión tras una condena por agresión sexual dictada en febrero de 2024, pero recuperó la libertad recientemente. Durante ese tiempo se mantuvo alejado de la competencia y realizó apariciones públicas vinculadas a una iglesia en Girona, lo que parecía marcar el cierre definitivo de su carrera como futbolista.

Sin embargo, en las últimas horas surgió un giro inesperado. Según el diario portugués A Bola, Alves ya posó con la camiseta del São João de Ver y evalúa seriamente sumarse al plantel para disputar la segunda fase del campeonato. El club se encuentra comprometido con el descenso y su incorporación sería vista como un refuerzo clave para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

De acuerdo con el mismo medio, Alves habría tenido incidencia en la destitución del entrenador João Nívea, cesado hace una semana. El nuevo cuerpo técnico estaría dispuesto a incluirlo en el plantel profesional, con la intención de aprovechar su experiencia para sostener la categoría.

Con una carrera extensa que incluye pasos por Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, San Pablo y Pumas UNAM, el regreso de Dani Alves se daría en un contexto inédito: combinar su rol dirigencial con la posibilidad de volver a competir dentro del campo.