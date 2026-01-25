¿Romance en puerta? El ida y vuelta entre Fito Páez y Sofía Gala enciende las redes

Este sábado 24 de enero, Sofía Gala celebró sus 39 años y recibió un saludo muy especial de Fito Páez, que rápidamente desató especulaciones en redes sociales sobre un posible romance entre ambos.

El músico rosarino compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a la hija de Moria Casán, acompañada de un mensaje que no pasó desapercibido:

“Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione. El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”, escribió Páez.

La respuesta de Sofía fue igual de contundente y cargada de afecto:

“Te lo digo de nuevo: ¿podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”.

El ida y vuelta entre ambos generó sorpresa entre los seguidores, ya que hasta ahora no se los había visto compartir apariciones públicas ni eventos en común. Las palabras elegidas, lejos de sonar como un simple gesto amistoso, fueron interpretadas como una declaración de amor y, para muchos, un posible blanqueo de relación.

Tanto Páez como Gala se encuentran actualmente solteros. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente un vínculo sentimental, el gesto fue suficiente para instalar la duda y encender la conversación en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron el inesperado intercambio.