La nueva camiseta de Racing ya tiene fecha de estreno: debutará en el Clásico de Avellaneda

La espera terminó. Los hinchas de Racing Club ya pueden marcar en el calendario el día en que la Academia estrenará su nueva piel. Tras meses de especulaciones, la dirigencia confirmó el inicio del vínculo con Nike: será el 1 de abril, y el debut oficial se dará nada menos que en el escenario más exigente, el Clásico de Avellaneda.

La noticia fue confirmada por Gustavo Domínguez, dirigente a cargo del Departamento de Marketing, quien explicó los motivos logísticos detrás de la fecha. “Racing va a salir a la cancha con Nike a partir del 1 de abril porque la demanda de producción es de nueve meses. Hasta ese momento, Kappa seguirá vistiendo al club”, señaló en diálogo con Racing Maníacos.

El calendario del torneo local le regaló a Nike un debut de máxima exposición. Aunque el contrato comienza el 1 de abril, el estreno en cancha será el fin de semana del 4 o 5 de abril, en la Fecha 13 del campeonato, cuando Racing se mida ante Independiente. Un clásico histórico que servirá como vidriera perfecta para la nueva camiseta.

Domínguez también desmintió las imágenes que circularon en redes sociales en las últimas semanas. “Ninguna de las camisetas de Racing con Nike que se difundieron es real. Son versiones apócrifas”, aclaró con firmeza.

El dirigente pidió paciencia a los hinchas y destacó la importancia del acuerdo: “Entiendo la ansiedad, pero hay que esperar. Es un paso fundamental porque se trata de la marca de ropa número uno del mundo”.