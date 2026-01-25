Gimnasia derrotó a Racing 2-1 en la Liga Profesional
Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso por 2 a 1 frente a Racing Club en la fase de grupos de la Liga Profesional, en un partido intenso y con emociones repartidas.
Los goles
- Nicolás Barros Schelotto abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo.
- Franco Torres amplió la ventaja a los 3 minutos del complemento.
- Racing descontó a través de Tomás Conechny, quien convirtió a los 37 minutos de la segunda etapa.
A pesar de la derrota, Racing dominó en estadísticas: tuvo un 66% de posesión y generó 13 remates al arco, contra solo 7 de Gimnasia. Sin embargo, la efectividad del conjunto platense fue determinante.
El encuentro se disputó sin expulsados ni tarjetas rojas.
Lo que viene
- Gimnasia visitará a River Plate el miércoles 28 de enero a las 20:00 en el Estadio Más Monumental.
- Racing recibirá a Rosario Central el mismo día a las 19:00 en el Estadio Presidente Perón.
Con esta victoria, Gimnasia se ubica en la cima del Grupo B (1°), mientras que Racing quedó relegado al 14° puesto, en una situación complicada de cara a la continuidad del torneo.
