¿Se desarma Estudiantes de La Plata? Cetré y Ascacibar, en la mira del mercado

Estudiantes de La Plata atraviesa horas decisivas en el mercado de pases y enfrenta el serio riesgo de perder a dos de sus máximos referentes: Edwin Cetré y Santiago Ascacibar.

En las negociaciones intervienen Athletico Paranaense, Boca Juniors y la dirigencia del “Pincha”, en un receso competitivo que promete definiciones en los próximos días.

Athletico Paranaense alcanzó un principio de acuerdo con Estudiantes para quedarse con Edwin Cetré. La operación, bajo la modalidad de transferencia definitiva, se encuentra en su tramo final, con las partes ajustando los últimos detalles. El extremo colombiano, uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel, firmaría un contrato a largo plazo con el club brasileño, reflejando la seriedad de la apuesta de Curitiba.

Cetré se consolidó como pieza clave gracias a su velocidad, capacidad de desborde y aporte ofensivo. Su salida representaría una baja sensible en lo futbolístico y un golpe a la identidad del equipo, que perdería a su jugador más determinante en el uno contra uno. River Plate, que en su momento mostró interés, no avanzó en las gestiones, lo que allanó el camino para que Paranaense se moviera con firmeza.

La preocupación en La Plata se extiende al futuro de Santiago Ascacibar. Boca Juniors presentó una oferta formal por el capitán y referente absoluto del plantel, multicampeón con la camiseta albirroja y considerado una pieza estratégica dentro y fuera del campo. El club de la Ribera busca reforzar su mediocampo con un futbolista de jerarquía, liderazgo y amplio conocimiento del fútbol argentino.

Las conversaciones continuarán durante el fin de semana, con reuniones previstas para acercar posiciones. Desde Estudiantes no descartan una eventual venta, aunque la postura inicial es clara: solo aceptarán una salida si las condiciones económicas y deportivas resultan convenientes. Ascacibar, símbolo del equipo y voz de mando en el vestuario, representa mucho más que un valor de mercado; su partida obligaría a una profunda reconfiguración del mediocampo.

La posible salida de dos referentes en un mismo mercado genera incertidumbre entre los hinchas y abre interrogantes sobre el futuro inmediato del equipo. La dirigencia trabaja contrarreloj para sostener la competitividad del plantel, mientras evalúa alternativas que permitan equilibrar las finanzas sin resignar protagonismo deportivo.

Las próximas horas serán determinantes: entre negociaciones avanzadas, ofertas formales y decisiones estratégicas, Estudiantes podría ver cómo se desarma parte de su columna vertebral. El mercado no da tregua y el “Pincha” se prepara para un fin de semana que puede marcar un antes y un después en su proyecto deportivo.